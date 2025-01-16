Вестник Кавказа

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой
© Фото: соцсети премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе
Президент Грузии Михаил Кавелашвили оценил отношения с Азербайджаном и назвал их образцовыми. Он также подчеркнул важность установления стабильного мира на Южном Кавказе и совместного развития Срединного коридора и других проектов.

Дружбу между Баку и Тбилиси можно считать образцом для других стран, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в разговоре с азербайджанскими журналистами.

"Наша дружба с Азербайджаном является образцовой. Я уверен, что эти отношения являются образцовыми для любой страны мира. Я уже не говорю о том, сколько азербайджанцев проживает в Грузии и какой большой вклад они внесли в то, что Грузия сегодня находится на таком этапе развития"

- Михаил Кавелашвили

Он отметил, что стабильность и мир на Южном Кавказе соответствуют интересам Грузии: Тбилиси желает, чтобы всевозможные вызовы завершились как можно скорее и регион стал максимально привлекательным.

Грузинским президентом также была отмечена важность развития Срединного коридора вместе с Азербайджаном. Со слов Михаила Кавелашвили, Баку – один из главных инвесторов в Грузию.

"Исходя из наших дружеских отношений, нас волнуют экономические и взаимовыгодные вопросы, есть большие возможности для того, чтобы вопрос Срединного коридора, о котором знают все в мире, нашел дальнейшее развитие в регионе"

- Михаил Кавелашвили

В интервью политик упомянул президента Азербайджана Ильхама Алиева и называл его образцовым лидером, а также пожелал ему успехов во всем.

Напомним, что Грузия и Азербайджан активно сотрудничают по многим вопросам в двустороннем порядке. Среди совместных проектов числятся, например, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор. Кроме того, этой весной между столицами стран возобновят пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

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