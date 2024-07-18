Железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс обсудили Азербайджан и Грузия

Министры Азербайджана и Грузии провели встречу, на которой обсудили создание инфраструктуры для работы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Также они поговорили о развитии Срединного коридора.

Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и глава Минтранса Азербайджана Рашад Набиев обсудили создание совместной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в ходе двусторонней встречи.

Грузинский министр отметил, что сфера транспорта – одно из ключевых направлений партнерства Баку и Тбилиси. Для обсуждения планов представители двух стран встречаются ежегодно.

"Сегодня на встрече с коллегой мы обсудили вопрос строительства совместного проекта - железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершающий этап которого будет сдан в эксплуатацию в этом году"

- Леван Давиташвили

Стороны обсудили и создание совместного предприятия, деятельность которого будет направлена на поддержку инфраструктуры новой железной дороги. Оно должно помочь осуществлять грузоперевозки быстрее и качественнее.

Помимо этого, министры подняли тему развития Срединного коридора и обговорили меры, направленные на повышение конкурентоспособности маршрута.