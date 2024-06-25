Что нужно знать о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс?

Азербайджанские инвестиции помогли завершить модернизацию грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс к концу весны этого года, увеличив пропускную способность до 5 млн тонн в год. Что известно о запуске пассажирских перевозок по этому маршруту, такое Баку-Тбилиси-Карс, где проходит дорога и в чем ее важность?

Что такое Баку-Тбилиси-Карс?

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) представляет собой транспортный коридор, соединивший ж/д сети Азербайджана с Грузией и Турцией. Более того, эта дорога является частью Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Протяженность БТК превышает 820 км. Официально этот маршрут открыли в октябре 2017 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начали строить Баку-Тбилиси-Карс?

БТК идет в обход Армении, по сути, выступая альтернативой железной дороге Карс-Гюмри-Тбилиси, не функционирующей с 1993 года. Именно закрытие Турцией ж/д подтолкнуло к развитию этого транспортного коридора: соглашение по проекту было подписано в 2007 году, а в 2008 году началось строительство. В 2023 году было решено провести модернизацию грузинского отрезка дороги для повышения пропускной способности, в связи чем перевозки временно прекратились. На участке прошло не только укрепление инфраструктуры, он также был расширен с целью увеличения объема перевозимых грузов. В мае этого года дорога была снова пущена в эксплуатацию: в Карс из Азербайджана прибыл грузовой поезд 25 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда пойдет пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Карс?

Хотя в первую очередь по БТК осуществляются грузовые перевозки, в обозримом будущем планируется и пуск пассажирских поездов. Старт пассажирских перевозок будет долгожданным событием, но на данный момент известно, что сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном будет закрыта как минимум до начала октября 2024 года. До коронавирусной пандемии между Грузией и Азербайджаном можно было перемещаться на ночном поезде, но сейчас добраться можно лишь на самолете. Планируется, что пропускная способность БТК будет доходить до миллиона пассажиров в год. Пока что на БТК был только запущен только тестовый поезд в 2019 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где проходит Баку-Тбилиси-Карс?

Основная часть железнодорожных путей, а именно более 500 км, проходит по азербайджанской территории, около 250 км идут по территории Грузии, а примерно 80 км дороги проложены через территорию Турции. Например, длина недавно модернизированного участка на территории Грузии, идущего от Ахалкалаки до Тбилиси, составляет 184 км.

Скорее всего, на БТК будет более 20 железнодорожных станций, но неизвестно, где будут производиться остановки для высадки и посадки.

Ж/д линия берет свое начало в столице Азербайджана Баку и проходит на северо-запад в направлении Тбилиси.

БТК проходит через такие населенные как Гаджигабул, Уджар, Гянджа, Говлар, Товуз и Агстафа, а после Беюк-Кясик пересекает границу Грузии в Гардабани.

Затем линия проходит через Рустави и Гачиани к Тбилиси, откуда движется на юг через станции Крцаниси, Кумиси и Марабда.

В грузинском регионе Квемо Картли станции есть в Цинцкаро и Тетрицкаро.

Затем железная дорога поворачивает на север в сторону Цалки.

БТК пересекает перевал Чикиани в регион Самцхе-Джавахети и проходит вдоль берега крупнейшего грузинского озера Паравани.

Дальше железнодорожная линия идет на запад к Мамзваре, где уже построен новый железнодорожный вокзал.

БТК продолжается на юго-запад до Карцахи.

Затем ж/д пересекает границу с Турцией через тоннель Карцахи и следует к Карсу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему важен Баку-Тбилиси-Карс?

Строительство и запуск БТК имело очень значимые последствия с точки зрения региональной и глобальной политики, создав мост между Европой и Азией. Объем грузоперевозок по этой железной дороге растет с каждым годом. Велико значение БТК в уменьшении сроков доставки грузов, перевозимых из государств Центральной Азии и Китая в Европу наземным путем. БТК также выступает еще одним примером успешного сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции. Эти три страны уже связаны нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум.