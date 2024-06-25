Что нужно знать о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс?

Что такое Баку-Тбилиси-Карс?
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) представляет собой транспортный коридор, соединивший ж/д сети Азербайджана с Грузией и Турцией. Более того, эта дорога является частью Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Протяженность БТК превышает 820 км. Официально этот маршрут открыли в октябре 2017 года.
Когда начали строить Баку-Тбилиси-Карс?
БТК идет в обход Армении, по сути, выступая альтернативой железной дороге Карс-Гюмри-Тбилиси, не функционирующей с 1993 года. Именно закрытие Турцией ж/д подтолкнуло к развитию этого транспортного коридора: соглашение по проекту было подписано в 2007 году, а в 2008 году началось строительство. В 2023 году было решено провести модернизацию грузинского отрезка дороги для повышения пропускной способности, в связи чем перевозки временно прекратились. На участке прошло не только укрепление инфраструктуры, он также был расширен с целью увеличения объема перевозимых грузов. В мае этого года дорога была снова пущена в эксплуатацию: в Карс из Азербайджана прибыл грузовой поезд 25 мая.
Когда пойдет пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Карс?
Хотя в первую очередь по БТК осуществляются грузовые перевозки, в обозримом будущем планируется и пуск пассажирских поездов. Старт пассажирских перевозок будет долгожданным событием, но на данный момент известно, что сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном будет закрыта как минимум до начала октября 2024 года. До коронавирусной пандемии между Грузией и Азербайджаном можно было перемещаться на ночном поезде, но сейчас добраться можно лишь на самолете. Планируется, что пропускная способность БТК будет доходить до миллиона пассажиров в год. Пока что на БТК был только запущен только тестовый поезд в 2019 году.
Где проходит Баку-Тбилиси-Карс?
- Основная часть железнодорожных путей, а именно более 500 км, проходит по азербайджанской территории, около 250 км идут по территории Грузии, а примерно 80 км дороги проложены через территорию Турции. Например, длина недавно модернизированного участка на территории Грузии, идущего от Ахалкалаки до Тбилиси, составляет 184 км.
- Скорее всего, на БТК будет более 20 железнодорожных станций, но неизвестно, где будут производиться остановки для высадки и посадки.
- Ж/д линия берет свое начало в столице Азербайджана Баку и проходит на северо-запад в направлении Тбилиси.
- БТК проходит через такие населенные как Гаджигабул, Уджар, Гянджа, Говлар, Товуз и Агстафа, а после Беюк-Кясик пересекает границу Грузии в Гардабани.
- Затем линия проходит через Рустави и Гачиани к Тбилиси, откуда движется на юг через станции Крцаниси, Кумиси и Марабда.
- В грузинском регионе Квемо Картли станции есть в Цинцкаро и Тетрицкаро.
- Затем железная дорога поворачивает на север в сторону Цалки.
- БТК пересекает перевал Чикиани в регион Самцхе-Джавахети и проходит вдоль берега крупнейшего грузинского озера Паравани.
- Дальше железнодорожная линия идет на запад к Мамзваре, где уже построен новый железнодорожный вокзал.
- БТК продолжается на юго-запад до Карцахи.
- Затем ж/д пересекает границу с Турцией через тоннель Карцахи и следует к Карсу.
Почему важен Баку-Тбилиси-Карс?
Строительство и запуск БТК имело очень значимые последствия с точки зрения региональной и глобальной политики, создав мост между Европой и Азией. Объем грузоперевозок по этой железной дороге растет с каждым годом. Велико значение БТК в уменьшении сроков доставки грузов, перевозимых из государств Центральной Азии и Китая в Европу наземным путем. БТК также выступает еще одним примером успешного сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции. Эти три страны уже связаны нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум.