Как добраться из Еревана в Тбилиси на поезде летом 2024 года?

В этот понедельник возобновили прерванное майскими наводнениями железнодорожное сообщение между Тбилиси и Ереваном. Теперь между двумя столицами можно путешествовать на поезде Батуми-Ереван. Расскажем, как добраться из Армении в Грузию и наоборот на поезде Батуми-Ереван, сколько стоят билеты и как их купить, а также где посмотреть расписание поездов.

В конце мая движение поездов между Тбилиси и Ереваном было приостановлено из-за наводнения на севере Армении. В середине июня сообщение между Грузией и Арменией возобновилось при помощи российских специалистов. Появились и сезонные изменения в расписании. Ночной поезд - это один из самых удобных способов способ путешествовать между Грузией и Арменией, тем более, что из окна поезда во время поездки можно увидеть много всего интересного.

Какое расписание поезда Батуми-Тбилиси-Ереван летом 2024 года?

Как и в прошлом году, летом поезда между Грузией и Арменией ходят раз в два дня, а не каждый день, как было до этого. Поезда в Ереван отправляются из Батуми с остановкой в Тбилиси (в июне - по нечетным дням, в июле - по четным дням, а в августе - снова по нечетным). Из Еревана в Грузию поезда этим летом отправляются по такому же принципу.

Из Батуми поезд №201 выходит в 15:40, отправление из Тбилиси в 22:08;

Пересечение границы происходит примерно в 12:40;

Прибытие в Ереван в 08:59;

Время в пути из Батуми - 17 часов 19 минут (из Тбилиси - 10 часов 19 минут).

Какое расписание поезда Ереван-Тбилиси-Батуми летом 2024 года?

Из Еревана поезд выходит в 14:00;

Пересечение границы происходит примерно в 21:20;

В Тбилиси поезд прибывает в 00:11, в Батуми - в 07:28;

Время в пути до Батуми - 17 часов 19 минут, до Тбилиси - 10 часов 11 минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как идет поезд Тбилиси-Ереван?

Сначала поезд следует на юг, к границе Грузии и Армении, потом проходит через север Армении, затем поворачивает на запад в сторону Гюмри, а затем на юг в сторону Еревана. Поезд более 10 небольших остановок между Батуми и Ереваном. Остановки длятся от 1 до 14 минут, за исключением Тбилиси, где поезд стоит полчаса, и Гюмри, где поезд ждет 20 минут. На границе поезд стоит примерно по часу с каждой стороны.

Какие типы и цена билетов на поезд Батуми-Тбилиси-Ереван?

В поезде из Батуми в Ереван есть четыре типа мест:

Спальный вагон первого класса (СВ) - купе повышенной комфортности на двух человек;

Купе второго класса, в котором могут разместиться четыре человека;

Купе второго класса, но повышенной комфортности;

Плацкарт - места третьего класса в спальных вагонах открытого типа без дверей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цена билетов Ереван-Тбилиси:

Проезд в СВ из Тбилиси до Еревана стоит от 160 лари, из Еревана до Тбилиси - от 22 485 драм;

Билет в купе повышенной комфортности из Тбилиси до Еревана стоит от 110 лари, из Еревана в Тбилиси - от 15 545 драм;

Проезд в купе из Тбилиси в Ереван стоит от 95 лари, из Еревана в Тбилиси - от 13 415 драм;

Проезд в плацкарте стоит от 67 лари (Тбилиси-Ереван) и от 9,355 драм (Ереван-Тбилиси).

Цена на билеты зависит от спроса и даты отправления, посмотреть расценки можно на сайте ЮКЖД . Для 2-го и 3-го класса приобрести билет на нижнюю полку будет немного дороже (примерно на 500 драм или 5 лари). Дети до 5 лет путешествуют бесплатно, а билеты для детей 5-10 лет продаются с большой скидкой.

Как купить билеты на поезд Батуми-Тбилиси-Ереван?

Билеты на поезд из Батуми или Тбилиси до Еревана можно купить на любой железнодорожной станции в Грузии или Армении, расположенной на маршруте поезда, либо онлайн на сайте ЮКЖД (сайт может глючить). Если даты поездки известны, лучше заранее покупать билеты в обе стороны, поскольку на летние поезда их очень быстро расхватывают.

При покупке билета на вокзале нужен паспорт, оплатить можно картой или наличными, но терминалы часто виснут и лучше взять наличку, либо снять в вокзальном банкомате.

Продажа билетов онлайн открывается за 40 дней и закрывается за 2 часа до отправления поезда. Приобрести можно максимум четыре билета одновременно и оплатить картой MasterCard или Visa. Взимается сбор в размере около 2 тысяч драм.

Сначала на сайте нужно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись через почту. Далее ввести нужные станции, класс вагона и дату, после чего выбрать подходящий билет и оплатить. После завершения покупки на почту приходит электронное письмо с подтверждением. Для посадки на поезд нужно будет предъявить номер бронирования и паспорт, но лучше распечатать ваучер целиком.