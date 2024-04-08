Как добраться из Кутаиси в Батуми в 2024 году: все способы

В плане транспортной инфраструктуры Кутаиси становится все более удобным для туристов из России. Многие прилетают в Кутаиси город за пару дней, чтобы оттуда отправиться к морю в Батуми. Расскажем о доступных способах добраться из Кутаиси в Батуми: как доехать из аэропорта в Кутаиси, где остановиться во время автомобильного путешествия из Кутаиси в Батуми.

Во время длительного путешествия по Грузии Кутаиси может выступить в качестве удобного пересадочного пункта между столицей и побережьем Черного моря. Есть несколько вариантов перемещения между Кутаиси и Батуми в зависимости от бюджета, времени поездки и степени комфорта.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать из Кутаиси в Батуми?

Батуми расположен к юго-западу от Кутаиси, расстояние между Кутаиси и Батуми составляет примерно 150 км. Самый распространенный способ добираться между Кутаиси и Батуми - это автомобильная дорога. В среднем такой маршрут занимает от 2,5 до 3,5 часов, но это будет зависеть от транспортного средства, умений водителя и наличия пробок. Быстрее, удобнее, но и дороже добираться будет на индивидуальном трансфере, это займет 2,5 часа.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как доехать из Кутаиси в Батуми?

В 2024 году у путешественников есть 5 вариантов того, как добраться из Кутаиси в Батуми и обратно: личный или арендованный автомобиль, трансфер, автобус, маршрутка и скоростной поезд.

Самый дешевый вариант: маршрутка, отправляются часто, идут 3 часа, проезд стоит 20 лари (623 рубля); Самый приятный вариант: скоростной поезд, от 2 до 5 отправлений в день, идут менее 2 часов, стоимость - от 31 лари (965 рублей)+такси до ж/д станции; Вариант из аэропорта Кутаиси: трансфер Georgian Bus, в день от 3 до 6 рейсов, время в пути 3 часа, проезд стоит 25 лари (778 рублей); Самый эффективный вариант: трансфер, если без остановок, то идет 2 часа 40 минут, проезд стоит от 180 лари за поездку (5600 рублей); Вариант для туристов с водительскими правами: ехать более 3 часов, аренда машины - от $23 в день (2000 рублей).

Как добраться из Кутаиси в Батуми на маршрутке?

Время в пути на маршрутке из Кутаиси в Батуми составляет около 3 часов в зависимости от пробок и количества остановок, которые делает водитель. Маршрутки с надписью "Батуми" отправляются с центрального автовокзала Кутаиси у проспекта Чавчавадзе. До автовокзала из центра можно добраться на автобусе №1 от Колхидского фонтана за 60 тетри (менее 20 рублей), поездка на такси будет стоить не более 5 лари (155 рублей).

Хотя есть расписание, при заполнении маршрутки отправляются раньше, поэтому стоит подойти пораньше. Маршрутки одной транспортной компании отправляются раз в час с 8:00 до 15:00, а затем в 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 и 18:20. Другие маршрутки ходят каждые 50 минут с 6:30 до 19:30. Стоимость проезда составляет 20 лари, билет за наличные можно купить в кассе у входа на автовокзал.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Батуми маршрутки обычно останавливаются на междугородном автовокзале Батуми. От автостанции до отеля или апартаментов лучше добираться на автобусе или заказать такси через приложение, поскольку таксисты на автовокзале обычно берут больше. Маршрутки в Кутаиси из Батуми уходят с того же автовокзала примерно каждый час с 8 утра до позднего вечера.

Как добраться из Кутаиси в Батуми на поезде?

С железнодорожного вокзала Кутаиси I в Батуми ежедневно ходят 2 старых поезда, но они едут до побережья более 5 часов. Поэтому лучше добираться с небольшой пересадкой, но на скоростном поезде Stadler от новой станции международного аэропорта Кутаиси, расположенной в Копитнари, примерно в 20 км от центра города. Из центра Кутаиси до железнодорожного вокзала в Копитнари ехать полчаса, это будет стоить 30-35 лари. Альтернативно вы можете воспользоваться новым трансфером из центра города в аэропорт так же ходят трансферы за 5 лари, а от аэропорта до вокзала ходит бесплатный трансфер (2 км).

Из Кутаиси в Батуми ежедневно ходят от 2 до 5 поездов в зависимости от сезона. Билет в первый класс стоит 67 лари (2 тысячи рублей), во второй - 31 лари (960 рублей), время в пути до Батуми составляет 1 час 47 минут. Проезд можно заранее оплатить на сайте (https://tre.ge/ru). В Батуми поезда прибывают на центральный вокзал, который находится в 10 минутах езды к северу от центра. В аэропорт Батуми оттуда ходит автобус № 10.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Батуми на автобусе?

Если требуется поехать в Батуми, не заезжая в город, отправиться к побережью можно из аэропорта Кутаиси на автобусах Georgian Bus. Предпочтительнее ехать на поезде, но если расписание не подходит, то остается автобус. Время в пути до Батуми составляет около 3 часов, на полпути делается одна остановка. Автобусы привязаны к рейсам и отправляются примерно через час после запланированного времени прибытия, а если рейс задерживается, водитель ждет.

Билет для взрослого стоит 25 лари (778 рублей), для ребенка до 12 лет - 15 лари (467 рублей), а билет в оба конца - 45 лари (1400 рублей). Билеты можно оплатить картой на сайте (https://georgianbus.com/) или наличными в киоске перевозчика в аэропорту. В Батуми автобусы останавливаются на парковке около Часовой башни неподалеку от статуи Али и Нино.

Какая дорога ведет из Кутаиси в Батуми?

До побережья Черного моря из Кутаиси можно добраться по нескольким дорогам: по трассе Е60 через Поти; E692 через Григолети или по старой дороге через Кобулети. По первым двум дорогам получится намного быстрее, но третья дорога ведет вглубь красивого региона Гурия. Однако большинство водителей все-таки выбирают E60 или E692. Добравшись до побережья, нужно выехать уже на трассу E70 и ехать до Батуми вдоль береговой линии. По мере приближения к Батуми есть несколько туннелей, а чем ближе центр города, тем чаще встречаются пробки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться по пути из Кутаиси в Батуми?

Приморский город Поти с красивым маяком и Колхидский национальный парк;

Чайный регион Гурия с городом Озургети, монастырем Шемокмеди, чайными плантациями в Асурети и Шекветили;

Пляжи с черным песком в Уреки и Шекветили, а также Кобулети;

Пляж Цихисдзири и византийская крепость Петра;

Батумский ботанический сад.

Как добраться из аэропорта Кутаиси в центр города?

Международный аэропорт Кутаиси расположен в 26 км от центра Кутаиси, в 30-45 минутах езды по автомобильной дороге. Есть 4 способа добраться из аэропорта Кутаиси в город Кутаиси: автобус, маршрутка, трансфер (около 50 лари) или такси (от 25-35 лари).

Между аэропортом Кутаиси и городом автобус ходит каждые два часа. Из аэропорта Кутаиси автобус отправляется в нечетные часы, а из города в аэропорт - в четные. Время поездки до центра на таком автобусе составляет 30-40 минут в зависимости от пробок. Проезд стоит 5 лари с оплатой через терминал картой в автобусе (не водителю, наличные не принимаются). В Кутаиси автобус останавливается около Красного моста рядом с Зеленым базаром.

Маршрутки из аэропорта Кутаиси в город не отправляются, но мимо проезжают маршрутки, следующие из Батуми, Гурии и Самегрело. Ловить их лучше на шоссе перед аэропортом. Оплата - 3-5 лари наличными.