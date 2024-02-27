Оверчук сообщил о переходе России на расчеты в нацвалютах

Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 93%. Россия осуществляет расчеты в нацвалютах с Индией и Китаем.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук назвал переход России на расчеты в национальных валютах свершившимся фактом. Он отметил, что доля расчетов в ЕАЭС достигла 93%.

Оверчук заявил, что по итогам 2024 года на расчеты в национальных валютах пришлось около 80% внешнеторговых транзакций, в то время как в 2020-м совершалось 25%.

Вице-премьер подчеркнул, что у России с Китаем свыше 95% расчетов осуществляется в рублях и юанях. Доля расчетов со странами ЕАЭС достигла 93%, а с Индией – 90%.

"Фактически мы осуществили переход на нацвалюты, и здесь рубль на пространстве ЕАЭС сегодня играет колоссальную роль: фактически 75% взаиморасчетов в ЕАЭС идет в российском рубле"

- Алексей Оверчук