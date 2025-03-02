В скором времени ЕАЭС могут пополнить ОАЭ и Индонезия

Евразийскоий экономический союз становится все более экономически привлекательным для целого ряда стран – в Иране, Вьетнаме и Сербии уже работают зоны свободной торговли, скоро они могут заработать в ОАЭ и Индонезии.

Процессы деглобализации, проходящие в мире, отражаются на приоритетах, которым начинают отдавать предпочтение многие страны, и в этом отношении растет интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил сегодня в эфире телеканала "Россия 24"вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Те процессы, которые сегодня происходят, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС… Сегодня ЕАЭС - это порядка 190 миллионов человек сам союз, плюс еще 85 миллионов - это Иран, где-то 100-110 миллионов - Вьетнам"

- Алексей Оверчук

У объединения уже есть соглашения о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией, и сейчас проходят переговоры с целым рядом стран, которые готовы расширять экспортные рыночные возможности ЕАЭС, который быстро становится очень привлекательным, - отметил вице премьер, передает РИА Новости.

Только в нынешнем 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с Индонезией и ОАЭ добавил Алексей Оверчук.

Напомним, в минувшем 2024 году Азербайджан тоже нарастил товарооборот со странами ЕАЭС на более чем 14%: его ключевым партнером в объединении стала Россия. Товарооборот между двумя государствами увеличился более чем на 10% - до $4,7 млрд. Также до $506 млн вырос товарооборот Азербайджана и Беларуси, Азербайджана и Казахстана – до $470 млн, а Азербайджана и Киргизии – дл $40 млн.