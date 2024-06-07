Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Власти Исламской Республики окончательно утвердили соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли. Соответствующую информацию подтвердил иранский посол в РФ Казем Джалали.

Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС полностью утверждено Тегераном, поведал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба дипмиссии.

"Посол Ирана Казем Джалали в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения"

– посольство

Стоит отметить, что сначала документ был сертифицирован Исламским консультативным советом – так называется парламент Ирана. Затем, согласно установленной процедуре, соглашение должно было пройти одобрение в Совете стражей конституции. Десять дней назад марта его официальный представитель Хади Тахан Назиф заявил, что договор был утвержден органом, который проанализировал его и пришел к мнению, что он соответствует Конституции.

Напомним, что ЕАЭС существует с 2015 года.