Вестник Кавказа

Иран начал выкупать земли под МТК "Север-Юг"

Иран начал выкупать земли под МТК "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект строительства железнодорожного участка Решт-Астара международного транспортного коридора "Север-Юг" сдвинулся с мертвой точки: власти Ирана начали выкупать землю под его строительство.

Иранские власти наконец решили вплотную заняться строительством своего участка международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и начали выкупать земли вдоль маршрута железной дороги Решт-Астара, сообщил сегодня на встрече с заместителем министра дорог и городского развития и генеральным директором Национальной компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушангом Базвандом губернатор иранской провинции Гилян Хади Хагшенас.

"Вдоль маршрута этого проекта было решено приобрести 162 км земли. Процесс приобретения 30 км уже завершен, начался выкуп еще 50 км"

- Хади Хагшенас

Что касается поставок стройматериалов для будущей железнодорожной магистрали, то проблем с этим нет – правительство страны уделяет национальному проекту МТК первостепенное значение, отметил губернатор Гиляна, передает иранское информационное агентство IRNA.

Нет проблем и с финансами – финансовые институты страны уже выплатили на проектирование и строительство железной дороги 365 млрд туманов ($73 млн), длюавил чиновник.

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