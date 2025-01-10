Вестник Кавказа

Транспортный коридор Север-Юг будут развивать Москва и Тегеран

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы России и Ирана сегодня подписали договор о партнерстве. Одним из пунктов стало совместное развитие транспортного коридора Север-Юг.

Россия и Иран договорились вместе развивать транспортные коридоры, включая коридор Север-Юг, следует из пункта договора о стратегическом партнерстве двух стран, подписанном в Москве сегодня.

"Договаривающиеся стороны активно сотрудничают в развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в частности международного транспортного коридора Север-Юг"

- документ

Сотрудничество в этом направлении подразумевает продвижение продукции из РФ и Ирана в другие государства и формирование условий для реализации перевозок без препятствий по коридорам в рамках как торговли друг с другом, так и транзитных поставок.

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