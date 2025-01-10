Транспортный коридор Север-Юг будут развивать Москва и Тегеран

Главы России и Ирана сегодня подписали договор о партнерстве. Одним из пунктов стало совместное развитие транспортного коридора Север-Юг.
Россия и Иран договорились вместе развивать транспортные коридоры, включая коридор Север-Юг, следует из пункта договора о стратегическом партнерстве двух стран, подписанном в Москве сегодня.
"Договаривающиеся стороны активно сотрудничают в развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в частности международного транспортного коридора Север-Юг"
- документ
Сотрудничество в этом направлении подразумевает продвижение продукции из РФ и Ирана в другие государства и формирование условий для реализации перевозок без препятствий по коридорам в рамках как торговли друг с другом, так и транзитных поставок.