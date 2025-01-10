Президенты России и Ирана подписали договор о стратегическом партнерстве

Сегодня в Кремле был подписан долгожданный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, документ подписали президент РФ Владимир Путин и президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан сегодня после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Новый документ заменит ныне действующий но уже устаревший договор 2001 года об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между двумя странами.

Новый документ разрабатывался сторонами с 2022 года, его текст был согласован минувшим летом: с его подписанием двухсторонние связи между Россией и Ираном выйдут на новый уровень.

Как поведал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, договор носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света".

Его иранский коллега - глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи -заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран, и "это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее".

Что изменит стратегический договор России и Ирана?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении нового стратегического договора для дальнейших отношений России и Ирана.

"Договор закрепляет статус стратегического партнерства России и Ирана, то есть мы наконец-то юридически оформляем наши отношения должным образом. Долгое время Москва и Тегеран присматривались друг к другу как к международных игрокам, с которыми возможно как-то взаимодействовать, а сейчас они определились с долговременными подходами к сотрудничеству", - прежде всего сказал он.

"В первую очередь стратегический договор нацелен на укрепление наших торгово-экономических связей – на расширение и рост товарооборота, создание безбарьерной среды для предпринимателей и инвестиций двух стран, обеспечение такого бизнес-климата, когда иранским инвесторам и бизнесменам будет интересно работать в России, а российскими – в Иране. Это главная задача документа", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

"Конечно же, мы расширяем и культурно-гуманитарные связи. Иран долгое время оставался довольно закрытой страной. Если с той же Турцией у России отношения гораздо активнее и прочнее с точки зрения как торгово-экономических, так и культурно-гуманитарных связей, то с Ираном они гораздо слабее. Между тем Иран для России является важным и значимым партнером, с которым мы на деле постоянно сотрудничаем по разным вопросам, у нас есть общие взгляды, и укрепление контактов с республикой – это ожидавшийся шаг", - отметил востоковед.

"То есть стратегический договор является основой для зарождения совершенно нового этапа в истории российско-иранских отношений. Он повлияет и на проблематику обеспечения безопасности обоих государств. Благодаря этому Россия станет ближе всему ближневосточному региону, где очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит вокруг Ирана", - добавил он.

Что в Иране думают о России?

Политолог также изложил иранский подход к выстраиванию отношений с Россией. "Иран рассматривает Россию как важнейшего партнера и в политике, и в экономике, а также как одного из ключевых игроков не только в регионе, но и в системе международных отношений в целом. Ирану импонирует, что Россия является одной из тех стран, которые формируют новый мировой порядок, потому что сам Иран в этом крайне заинтересован", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"Нынешний договор не подразумевает детализации сотрудничества по безопасности, так как страны больше интересуют на данном этапе торгово-экономические контакты, но в перспективе не исключено заключение и отдельного соглашения между силовыми структурами. Залог прочных связей – успешное экономическое сотрудничество, и как только наш товарооборот поднимется с нынешних $4 млрд в год хотя бы до $10 млрд в год, станет возможным говорить о других моментах и двигаться дальше", - заключил он.