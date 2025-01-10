Президенты России и Ирана встречаются в Москве

В Кремле стартовала встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. После нее будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом. Трансляцию со встречи ведет пресс-служба Кремля.

В начале встречи российский лидер заявил о развитии российско-иранского товарооборота. Он напомнил о реализации совместных проектов в атомной энергетике, отметил, что в области энергетики есть и другие возможные проекты, заявил о хороших перспективах в сфере логистики.

Глава российского государства указал на двустороннее взаимодействие в области гуманитарных связей, отметил рост туристических обменов – примерно на 21%, а также развитие транспортных коммуникаций, прогресс взаимодействия по линии министерств культуры, напомнил, что в июне состоятся Дни культуры России в Иране.

Путин также сделал акцент на крайнюю востребованность российско-иранских консультаций по международной повестке – как во всем мире, так и в регионе.

Президент России попросил передать свои наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Он пояснил, что в Москве знают, что все, что реализуется на российско-иранском треке, находится под его личным контролем, и за это российская сторона ему очень благодарна.

Кроме того, глава российского государства высоко оценил роль Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который будет подписан сегодня. Путин подчеркнул, что он будет способствовать сотрудничеству во всех сферах.