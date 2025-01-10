Вестник Кавказа

Переговоры Мишустина и Пезешкиана проходят в Москве

Переговоры Мишустина и Пезешкиана проходят в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибыл сегодня в Москву. Далее президент ИРИ встретится с Владимиром Путиным, будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин и иранский президент Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Москве.

Российская сторона на них представлена вице-премьерами Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым, послом в ИРИ Алексеем Дедовым, министрами сельского хозяйства Оксаной Лут, транспорта Романом Старовойтом, энергетики Сергеем Цивилевем, а также главой РЖД Олегом Белозеровым, руководителем Росатома Алексеем Лихачевым и другими чиновниками.

От Ирана во встрече участвуют глава МИД Аббас Аракчи, посол Казем Джалали, глава Миннефти Мохсен Пакнежад, Минэнерго Аббас Алиабади, Миндорог Фарзане Садег Мальваджерд, Минэкономики Абдольнасер Хеммати, министерства сельскохозяйственного джихада Голамреза Нури Газальдже, а также глава ЦБ ИРИ Мохаммад Реза Фарзин и другие.

В ходе встречи с Мишустиным Пезешкиан дал высокую оценку Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который будет подписан сегодня позже.

"Я уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях"

– президент ИРИ

Напомним, после встречи с Мишустиным Пезешкиана ждут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Президенты поставят подписи под Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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