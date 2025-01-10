Вестник Кавказа

Президент Ирана прилетел в Россию

Президент Ирана прилетел в Россию
© Фото: сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Москву. В аэропорту его встречала российская делегация. Сегодня у него пройдет встреча с Владимиром Путиным.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прилетел с официальным визитом в Москву, его самолет прибыл в аэропорт Внуково-2.

В воздушной гавани его встречали министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД России Андрей Руденко, а также официальные лица.

Отмечается, что в честь приезда Пезешкиана вдоль красной дорожки выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны России и Ирана.

Напомним, президент Ирана встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Далее они подпишут договор о стратегическом партнерстве двух стран.

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