Ситуацию на Южном Кавказе обсудят президенты России и Ирана

Владимир Путин встретится завтра в Москве со своим коллегой из Ирана. На встрече президенты поговорят об иранской ядерной программе и ситуации на Кавказе.

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудит ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Еще одной темой переговоров станет иранская ядерная программа.

"Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе - развитие ситуации <...> в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы"

– пресс-служба Кремля