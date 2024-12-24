Россия и Иран объединяются в транспорте и грузоперевозках

Россия и Иран подпишут дорожную карту на 2025 год. Ранее состоялась встреча министров двух стран, где и была согласована карта.

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садик сообщила о скором подписании Россией и ИРИ дорожной карты по транспорту и грузоперевозкам на 2025 год.

Она заявила, что за прошедшие 1,5 месяца были проведены встречи с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, на которых обсуждались различные вопросы.

Садик отметила, что стороны поговорили о сухопутных, железнодорожных, морских перевозках и транспортировке грузов. Кроме того, была согласована карта.

Министр напомнила подписанном в 2023 году между Россией и Ираном соглашении о строительстве железной дороги Решт-Астара в рамках МТК "Север-Юг".

Глава ведомства добавила, что в ходе визита в Россию будут достигнуты новые договоренности.