Вестник Кавказа

Иран уже недалек от создания ядерного оружия – МАГАТЭ

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран сумел приблизиться к созданию ядерного оружия, хотя на данный момент ядерной бомбы у Ирана нет, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сейчас он находится в иранской столице.

Иран уже близко подошел к созданию собственного ядерного оружия, полагает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как заявил он в интервью Le Monde, которое увидело свет за несколько часов до его прибытия в Тегеран, на сегодня Иран не обладает ядерным оружием, но зато у Исламской Республики есть материал, которого хватит для создания даже не одной, а нескольких ядерных бомб.

"Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы собрать их вместе. Для этого еще нужно какое-то время, но надо признать, что они уже от этого недалеки"

– Гросси

Он также отметил следующую тенденцию: в последние четыре года, по сведениям МАГАТЭ, ИРИ наращивает темпы развития в данной сфере.

Гендиректор МАГАТЭ также высказался по поводу ирано-американских консультаций, посвященных ядерной программе Ирана. В частности, он выразил мнение, что возможные договоренности не будут работать, если не будет создана эффективная независимая система мониторинга, а ее может дать лишь МАГАТЭ. Гросси пояснил, что агентство не участвует напрямую в контактах главы иранского МИД Аббаса Аракчи и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, но и не остается полностью в стороне от него.

Более того, Гросси убежден, что и Тегеран, и Вашингтон будут ждать мнения МАГАТЭ по возможному соглашению. В связи с этим, добавил глава агентства, неофициальные консультации на эту тему уже состоялись.

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