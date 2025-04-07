Ядерные державы мира – есть ли у Ирана ядерное оружие?

Иран ядерная держава или нет? Есть ли у Исламской республики ядерное оружие? Какие ядерные объекты имеются в Иране и что такое иранская ядерная программа?

Государства, обладающие ядерным оружием, называют ядерными державами. Входит ли Иран в этот список?

Ядерные державы мира

Ядерные страны мира называют ядерным клубом, на 2025 год он включает девять государств. Список ядерных держав:

США,

Россия,

Великобритания,

Франция,

КНР,

Индия,

Пакистан,

КНДР,

Израиль.

В Ядерном клубе пять "старых" ядерных держав: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция. Именно они выступили основателями ДНЯО - Договора о нераспространении ядерного оружия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К "молодым" ядерным странам относятся Индия, Пакистан, Северная Корея, а Израиль официально не подтверждает наличия ядерного вооружения.

Ранее в списке ядерных держав также числилась ЮАР, затем государство первым в мире добровольно отказалось от ядерного оружия.

К числу потенциальных ядерных государств относятся Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Япония, Австралия, Аргентина, Бразилия, плюс в прошлом Ливия.

У кого в мире больше всего ядерного оружия?

Основные запасы ядерного вооружения сосредоточены в РФ и США – на два государства приходится почти 90% всего мирового ядерного оружия. Наибольшее число ядерных боеголовок насчитывается у России. При этом лидерство по числу хранящихся боеголовок – у РФ, по числу развернутых – у США.

На территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Турции и Беларуси размещается ядерное оружие других ядерных держав.

В мировой истории ядерные бомбы использовались в военных действиях два раза – США нанесли удары по Хиросиме и Нагасаки в Японии в 1945 году.

Иран ядерная держава или нет?

Иран не входит в список ядерных стран мира. При этом в мире высказываются опасения, что Исламская Республика близко подошла к созданию ядерного оружия или уже обладает атомной бомбой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ираном был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), при этом "молодые" державы ядерного клуба Израиль, Индия и Пакистан не подписали документ.

Также Иран подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот документ не подписали "молодые" ядерные страны Индия, Пакистан и Северная Корея. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний так и не вступил в силу.

В 2015 году в обмен на отмену части санкций против Ирана было заключено на 10 лет Соглашение по иранской ядерной программе, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году из ядерной сделки вышли Штаты, в 2020 году до минимума сократил участие Иран.

В январе 2025 года Тегеран пригрозил выходом из ДНЯО если Запад инициирует возобновление международных санкций в Совбезе ООН.

В Иране не раз опровергали обвинения в разработке ядерного оружия, по официальным данным ядерная программа Ирана носит мирный характер. В стране действует фетва верховного лидера Али Хаменеи о запрете на создание ядерного вооружения. При этом в начале апреля 2025 года советник Хаменеи сделал заявление о том, что действия Штатов могут вынудить ИРИ взяться за разработку атомной бомбы для самообороны.

В США считают, что Иран на данный момент имеет потенциал для создания шести боеголовок – таковы, по американским оценкам, запасы высокообогащенного урана в исламской республике.

Не только Иран, но и другие страны мира – около двух десятков, в том числе Ирак, Мьянма, Египет, Сирия, в разные периоды подозревались в том, что у них имеются военные ядерные программы.

Ядерная программа Ирана

Иранская ядерная программа была запущена в 1950-х годах, ядерные технологии Иран получил от США для мирного использования атомной энергии. К началу 2010-х годов Иран самостоятельно освоил полный цикл обогащения урана.

© Фото: pexels

Сегодня программа включает два урановых рудника, три завода по обогащению урана, исследовательские объекты, в том числе реактор, одну атомную электростанцию.

Иранская ядерная программа, по заявления Тегерана, представляет собой комплекс научно-производственных мероприятий по развитию в стране атомной энергетики.

Усилия в рамках СВПД связаны с тем, чтобы ядерная программа Ирана была мирной. В 2025 году США намерены заключить с Ираном новую "более сильную" ядерную сделку.

Ядерные объекты Ирана

На территории Ирана, согласно данным МАГАТЭ и других источников, имеется около 20 заявленных ядерных объектов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Список иранских ядерных объектов:

Тегеранский исследовательский реактор (ТИР, TRR) мощностью 5 Мвт;

Исфахан, установки по конверсии урана (UCF);

Нетенз (Натанз), завод по обогащению урана (FEP);

Нетенз, исследовательский завод по обогащению урана (PFEP);

Кум, подземный завод по обогащению топлива Фордо (FFEP);

Ардакан, завод по производству ядерного топлива;

Энарак, захоронение ядерных отходов;

Эрак - планировалось построить завод по производству тяжелой воды;

Бушер, первая атомная станция Ирана.

Также МАГАТЭ относит к ядерным объекты в Иране: Бонаб, Чалус, Дарховин, Кереж, Лашкар Абад, Лавизан, Паршин, Сагханд, Йезд.

В феврале 2024 года МАГАТЭ выпустило доклад, в котором не изменило свою оценку незаявленного ядерного материала и/или деятельности на четырех объектах – Лависан-Шиан, Варамин, Мариван и Туркузабад.

Агентство по атомной энергии подчеркнуло, что у Ирана отсутствуют полные ядерные декларации, которых требует соглашение о гарантиях.