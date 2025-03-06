Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Сегодня в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось интересное мероприятие – мастер-класс по приготовлению азербайджанских сладостей, а также традиционная чайная церемония. Соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в России.
Событие состоялось в рамках The International Women’s Club of Moscow при поддержке дипмиссии.
Сначала участники прошли с экскурсией по Павильону. На ней гостям рассказали об истории и работе Павильона.
Затем состоялся интересный мастер-класс, на котором участники своими руками приготовили пахлаву и шекербуру – знаменитые и многими любимые сладости азербайджанской кухни, которыми они после смогли насладиться.
"Во время церемонии чаепития участникам мастер-класса были дополнительно предложены различные национальные угощения"
– сообщение
В завершение события гости полюбовались азербайджанскими национальными танцами.