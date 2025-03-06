Вестник Кавказа

Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: посольство Азербайджана в России
Азербайджанские сладости пахлаву и шекербуру приготовили сегодня участники мастер-класса в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, где прошел кулинарный мастер-класс. Он был организован при поддержке посольства Азербайджана в России.

Сегодня в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось интересное мероприятие – мастер-класс по приготовлению азербайджанских сладостей, а также традиционная чайная церемония. Соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в России.

Событие состоялось в рамках The International Women’s Club of Moscow при поддержке дипмиссии.

Сначала участники прошли с экскурсией по Павильону. На ней гостям рассказали об истории и работе Павильона.

Затем состоялся интересный мастер-класс, на котором участники своими руками приготовили пахлаву и шекербуру – знаменитые и многими любимые сладости азербайджанской кухни, которыми они после смогли насладиться.

"Во время церемонии чаепития участникам мастер-класса были дополнительно предложены различные национальные угощения"

– сообщение

В завершение события гости полюбовались азербайджанскими национальными танцами.

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Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: посольство Азербайджана в России
Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: посольство Азербайджана в России
Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: посольство Азербайджана в России
Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: посольство Азербайджана в России
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