Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Азербайджанские сладости пахлаву и шекербуру приготовили сегодня участники мастер-класса в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, где прошел кулинарный мастер-класс. Он был организован при поддержке посольства Азербайджана в России.

Сегодня в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось интересное мероприятие – мастер-класс по приготовлению азербайджанских сладостей, а также традиционная чайная церемония. Соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в России.

Событие состоялось в рамках The International Women’s Club of Moscow при поддержке дипмиссии.

Сначала участники прошли с экскурсией по Павильону. На ней гостям рассказали об истории и работе Павильона.

Затем состоялся интересный мастер-класс, на котором участники своими руками приготовили пахлаву и шекербуру – знаменитые и многими любимые сладости азербайджанской кухни, которыми они после смогли насладиться.

"Во время церемонии чаепития участникам мастер-класса были дополнительно предложены различные национальные угощения"

– сообщение

В завершение события гости полюбовались азербайджанскими национальными танцами.