Вестник Кавказа

Выставка "Вдохновленные ковром" открылась в павильоне Музея Востока на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
"Вдохновленные ковром" – именно так романтично называется новая выставка Музея Востока, которая открывается завтра в павильоне 13 на ВДНХ в преддверии 8 марта. Она посвящена дагестанскому ковроделию.

Посвященная дагестанскому ковровому искусству выставка "Вдохновленные ковром" стартовала в павильоне 13 Музея Востока на ВДНХ в Москве.

В экспозицию вошли более ста ковров, картин и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи, частных коллекций и собраний.

На выставке можно будет увидеть уникальные ковры начала ХХ века, а также паласы, килимы и сумахи, изготовленные разными народами Дагестана.  

Посетители ознакомятся и с созданными в Дагестане работами художников начала ХХ века, а именно Григория Гагарина, Евгения Лансере, Халила Мусева, Димитрия Федорова. Будут представлены и работы советских (Салавата Салаватова, Василия Горчакова, Омара Омарова, Юрия Кириченко, Клары Власовой), а также современных авторов.

Включены в экспозицию и предметы современного искусства Дагестана на тему ковроделия, в том числе "ковровые" сумки и саквояжи, а также украшения.

Выставка открывается 7 марта, посетить ее можно до 29 июня.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонаты выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонат выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мастер-класс по ковроткачеству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мастер-класс по ковроткачеству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонат выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонат выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонаты выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонаты выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонат выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонаты выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспонаты выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане

Ветряную электростанцию и две ГЭС запустят в Дагестане в 2026 году

Ветряную электростанцию и две ГЭС запустят в Дагестане в 2026 году

Студент из Дагестана пострадал после вскрытия снаряда болгаркой

Студент из Дагестана пострадал после вскрытия снаряда болгаркой

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Дорогу из Хасавюрта закрыли из-за снегопада

Дорогу из Хасавюрта закрыли из-за снегопада

Еще два региона СКФО примут &quot;Поезд победы&quot;

Еще два региона СКФО примут "Поезд победы"

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Варка кофе на Вечном огне довела жительниц Махачкалы до суда

Варка кофе на Вечном огне довела жительниц Махачкалы до суда

&quot;Абрау Дюрсо&quot; признали лучшей винодельней России

"Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней России

Свет вернули жителям 135 горных сел Дагестана

Свет вернули жителям 135 горных сел Дагестана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы