Выставка "Вдохновленные ковром" открылась в павильоне Музея Востока на ВДНХ

"Вдохновленные ковром" – именно так романтично называется новая выставка Музея Востока, которая открывается завтра в павильоне 13 на ВДНХ в преддверии 8 марта. Она посвящена дагестанскому ковроделию.

Посвященная дагестанскому ковровому искусству выставка "Вдохновленные ковром" стартовала в павильоне 13 Музея Востока на ВДНХ в Москве.

В экспозицию вошли более ста ковров, картин и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи, частных коллекций и собраний.

На выставке можно будет увидеть уникальные ковры начала ХХ века, а также паласы, килимы и сумахи, изготовленные разными народами Дагестана.

Посетители ознакомятся и с созданными в Дагестане работами художников начала ХХ века, а именно Григория Гагарина, Евгения Лансере, Халила Мусева, Димитрия Федорова. Будут представлены и работы советских (Салавата Салаватова, Василия Горчакова, Омара Омарова, Юрия Кириченко, Клары Власовой), а также современных авторов.

Включены в экспозицию и предметы современного искусства Дагестана на тему ковроделия, в том числе "ковровые" сумки и саквояжи, а также украшения.

Выставка открывается 7 марта, посетить ее можно до 29 июня.