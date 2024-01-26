Новогодняя выставка к Году Змеи откроется в Музее Востока в Москве

Музей Востока приглашает детей и взрослых на выставку, посвященную образам змеи, других рептилий, а также земноводных, – она откроется к Новому году 2025, который по восточному календарю будет годом Зеленой Змеи.

Семейная выставка заработает к новогодним праздникам в Музее Востока в Москве, рассказали в его пресс-службе.

В музее напомнили, что сейчас подходит к концу год Зеленого Дракона, вслед за которым начнется время Зеленой Змеи, а также обратили внимание на сакральность зеленого цвета для восточной культуры. Кроме того, зеленую окраску имеют также рептилии и амфибии – удивительные существа, жутковатые внешне, но обладающие целым рядом уникальных умений, например, жить и на земле, и под водой, выживать в самых сложных условиях и даже менять свой внешний вид.

"25 декабря 2024 года в Государственном музее Востока открывается выставка "Хорошо, что вы зеленый…", которая познакомит посетителей с мифологией и культами земноводных и рептилий в разных регионах Востока"

– Музей Востока

На ней будут представлены свыше 200 экспонатов. Многие из этих предметов будут показываться впервые.

Для юных посетителей музей, совместно с Центром воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, создал викторину. В ней смогут поучаствовать все желающие. Те из них, кто одержат победу, получат возможность посмотреть на живых пресмыкающихся.

Выставку можно будет посетить до 16 февраля.