Половина оппозиции раздумывает об участии в муниципальных выборах в Грузии

Примерно половина представителей грузинской оппозиции всерьез рассматривает возможность принять участие в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в октябре, заявил оппозиционер Ника Мелия.

Каждая вторая партия от оппозиции считает возможным участие в выборах в органы местного самоуправления, такое мнение выразил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия.

"Мы делаем все возможное, в том числе и я, чтобы этого не произошло"

– Ника Мелия

По словам политика, он исходит из того, что если спросить многих оппозиционеров, пойдут ли они на муниципальные выборы, если ситуация не изменится, – они не дают прямого ответа, что и говорит о том, что они как минимум рассматривают такую возможность.

Стоит отметить, что слова Мелия косвенно подтвердил Георгий Гахария – лидер партии "За Грузию" и экс-премьер. Он признался, что его партия готовится к выборам, но подчеркнул, что это в принципе задача любой партии.

Кроме того, Гахария подчеркнул, что подготовка ведется и к муниципальным выборам, и к выборам в парламент, которые, по его словам, также должны пройти в октябре.

В то же время, оппозиционер обратил внимание на то, что окончательное решение будет принято вместе с избирателями.