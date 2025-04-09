Верхний Ларс открыли для легкового транспорта - МЧС Северной Осетии

МЧС Северной Осетии сообщает, что с 18.00 четверга Военно-Грузинская дорога открыта в обоих направлениях для легковых автомобилей. Фуры продолжают ждать проезда.

В МЧС Северной Осетии поделились информацией об открытии для транспорта Военно-Грузинской дороги.

"Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 18.00 17 апреля 2025 года до особого распоряжения"

– сообщение ГУ МЧС по региону

Возобновить движение через Верхний Ларс стало возможно в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и с учетом рекомендаций грузинской погранполиции.

На утро 17 апреля в электронной очереди на Верхнем Ларсе было зарегистрировано свыше 5 тыс грузовиков, по данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии. Для них дорога остается закрытой.