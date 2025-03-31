Вестник Кавказа

Более 5 тыс грузовиков стоят в очереди на Верхнем Ларсе

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
На дороге через пункт пропуска "Верхний Ларс" из РФ в Грузию скопилось свыше 5 тыс грузовых машин.

Огромная очередь из большегрузов образовалась на границе России и Грузии в районе "Верхнего Ларса". На дороге стоят более 5 тыс грузовых машин, передает Центр организации дорожного движения Северной Осетии. 

Отмечается, что в электронной системе зафиксировано 5013 грузовых автомобилей. 

Напомним, что дорога через "Верхний Ларс" является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Грузией и Арменией. 

Ранее пункт пропуска закрывали 13 апреля из-за сложных погодных условий.

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