Более 5 тыс грузовиков стоят в очереди на Верхнем Ларсе

На дороге через пункт пропуска "Верхний Ларс" из РФ в Грузию скопилось свыше 5 тыс грузовых машин.

Огромная очередь из большегрузов образовалась на границе России и Грузии в районе "Верхнего Ларса". На дороге стоят более 5 тыс грузовых машин, передает Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Отмечается, что в электронной системе зафиксировано 5013 грузовых автомобилей.

Напомним, что дорога через "Верхний Ларс" является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Грузией и Арменией.

Ранее пункт пропуска закрывали 13 апреля из-за сложных погодных условий.