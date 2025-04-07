Кахе Каладзе нет альтернативы – премьер-министр Грузии

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе уверен, что у нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе нет альтернативы на этом посту. Однако политик отметил, что пока правящая партия "Грузинская мечта" решения на этот счет не принимала.

Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе безальтернативен, такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Прежде всего премьер уточнил, что правящая партия "Грузинская мечта" пока не собирала заседания своего политсовета на этот счет, так что делать официальных заявлений он сейчас не может.

"На самом деле, с его (Каладзе – ред.) опытом, рейтингом и проделанной им работой ему действительно нет альтернативы".

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что в Грузии в октябре состоятся выборы в органы местного самоуправления. Предстоит избрать мэра и жителям Тбилиси. Если Каладзе выиграет выборы и снова займет кресло градоначальника, то новый срок будет для него уже третьим. Впервые политик возглавил грузинскую столицу в 2017 году, а на второй срок был избран во втором туре в 2021 году.