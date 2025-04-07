Вестник Кавказа

Кахе Каладзе нет альтернативы – премьер-министр Грузии

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе уверен, что у нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе нет альтернативы на этом посту. Однако политик отметил, что пока правящая партия "Грузинская мечта" решения на этот счет не принимала.

Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе безальтернативен, такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Прежде всего премьер уточнил, что правящая партия "Грузинская мечта" пока не собирала заседания своего политсовета на этот счет, так что делать официальных заявлений он сейчас не может.

"На самом деле, с его (Каладзе – ред.) опытом, рейтингом и проделанной им работой ему действительно нет альтернативы".

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что в Грузии в октябре состоятся выборы в органы местного самоуправления. Предстоит избрать мэра и жителям Тбилиси. Если Каладзе выиграет выборы и снова займет кресло градоначальника, то новый срок будет для него уже третьим. Впервые политик возглавил грузинскую столицу в 2017 году, а на второй срок был избран во втором туре в 2021 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как празднуют Пасху в Грузии: “лело бурти” - необычная пасхальная традиция Гурии

Как празднуют Пасху в Грузии: “лело бурти” - необычная пасхальная традиция Гурии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Джастин Тимберлейк выступит с концертом в Баку

Джастин Тимберлейк выступит с концертом в Баку

Премьер Грузии: мы хотим в ЕС, но сохраним связи с Россией

Премьер Грузии: мы хотим в ЕС, но сохраним связи с Россией

Грузия продолжает бороться с иностранным вмешательством - Бочоришвили

Грузия продолжает бороться с иностранным вмешательством - Бочоришвили

&quot;Детское евровидение-2025&quot; пройдет в Тбилиси в декабре

"Детское евровидение-2025" пройдет в Тбилиси в декабре

Самые красивые действующие монастыри Грузии: где и как увидеть?

Самые красивые действующие монастыри Грузии: где и как увидеть?

Премьер Грузии обвинил иностранные силы в насилии в Тбилиси

Премьер Грузии обвинил иностранные силы в насилии в Тбилиси

Протесты в Грузии: оппозиция провела ночь у здания парламента

Протесты в Грузии: оппозиция провела ночь у здания парламента

Метро планируют расширить в Тбилиси

Метро планируют расширить в Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы