Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Схватка США и Китая. Кто победит? На что надеется Трамп? Вашингтон и Тегеран

15 апреля министр финансов США Скотт Бессант заявил, что не исключает разрыва торговых отношений с Китаем на фоне взаимного повышения тарифов на импорт. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай, относящийся к Штатам хуже всех, не останется безнаказанным.

Как развивались отношения, и в чем основа противоречий между Китаем и США, на что полагается Дональд Трамп, что предложит американский президент коллеге из КНР, будет ли война с Ираном — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

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