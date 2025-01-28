Максим Шевченко. Схватка США и Китая. Кто победит? На что надеется Трамп? Вашингтон и Тегеран

15 апреля министр финансов США Скотт Бессант заявил, что не исключает разрыва торговых отношений с Китаем на фоне взаимного повышения тарифов на импорт. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай, относящийся к Штатам хуже всех, не останется безнаказанным.

Как развивались отношения, и в чем основа противоречий между Китаем и США, на что полагается Дональд Трамп, что предложит американский президент коллеге из КНР, будет ли война с Ираном — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.