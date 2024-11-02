Ушел из жизни режиссер Руслан Шахмалиев

Режиссер документального кино Руслан Шахмалиев умер 17 апреля. Соболезнования принесли в Союзе кинематографистов России.

Советский режиссер азербайджанского происхождения Руслан Шахмалиев скончался в четверг 17 апреля на 88-году жизни.

"17 апреля 2025 года на 88-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста научно-популярного и документального кино Руслана Гасановича Шахмалиева. <…> Приносим соболезнования родным и близким Руслана Гасановича"

– Союз кинематографистов России

Будущий режиссер и сценарист родился в 1937 году, высшее образование получил по ВГИКе, на факультете режиссуры. Он работал на киностудиях "Азербайджанфильм", "Азербайджантелефильм", "Леннаучфильм", Ашхабадской студии кинохроники, на Центральном Телевидении, в Творческом объединении "Экран".

Шахмалиев выпустил десятки научно-популярных и документальных фильмов, в том числе "Мост через Каспий", "Дружбе крепнуть", "Русская кухня", "Темир-тау", "Песня бегущей воды", "Муслим Магомаев", "Архитектура Баку - вчера - сегодня - завтра", "Предгорья малого Кавказа" и другие.