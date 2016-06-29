Вестник Кавказа

Скончался трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев

Скончался трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
© Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России
На 50-м году жизни умер Бувайсар Сайтиев. Он трижды становился чемпионом Олимпийских игр. После завершения спортивной карьеры Сайтиев был депутатом Госдумы.

В Москве в возрасте 49-лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, бывший депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев.

Новость о смерти подтвердил глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Причиной смерти могла стать остановка сердца в результате интоксикации.

Уточняется, что спортсмен страдал от болезни легких и для облегчения употреблял препараты, содержащие опиаты. Его доставили в одну из столичных клиник с отравлением.

Кто такой Бувайсар Сайтиев?

Бувайсар Сайтиев – прославленный российский борец вольного стиля, многократный победитель российских, европейских и мировых первенств по борьбе.

Сайтиев трижды завоевывал олимпийское золото в весовой категории до 74 кг. Ему не было равных на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008).

Спортсмен считается одним из лучших борцов вольного стиля в истории. С августа 1994 и вплоть до сентября 2000 года Сайтиев не проиграл ни одной схватки.

В 2009 году он принял решение завершить свою спортивную карьеру. В 2016 году Сайтиев стал депутатом Госдумы, а в 2022-м – вице-президентом Федерации спортивной борьбы.

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