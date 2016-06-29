Скончался трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев

В Москве в возрасте 49-лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, бывший депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев.
Новость о смерти подтвердил глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Причиной смерти могла стать остановка сердца в результате интоксикации.
Уточняется, что спортсмен страдал от болезни легких и для облегчения употреблял препараты, содержащие опиаты. Его доставили в одну из столичных клиник с отравлением.
Кто такой Бувайсар Сайтиев?
Бувайсар Сайтиев – прославленный российский борец вольного стиля, многократный победитель российских, европейских и мировых первенств по борьбе.
Сайтиев трижды завоевывал олимпийское золото в весовой категории до 74 кг. Ему не было равных на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008).
Спортсмен считается одним из лучших борцов вольного стиля в истории. С августа 1994 и вплоть до сентября 2000 года Сайтиев не проиграл ни одной схватки.
В 2009 году он принял решение завершить свою спортивную карьеру. В 2016 году Сайтиев стал депутатом Госдумы, а в 2022-м – вице-президентом Федерации спортивной борьбы.