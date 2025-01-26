Вестник Кавказа

Дагестанские борцы выиграли медали международного турнира в Албании

Дагестанские борцы выиграли медали международного турнира в Албании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воспитанники дагестанской школы борьбы завоевали медали на рейтинговом турнире в Албании. "Золото" добыл Гаджимурад Алихмаев.

Дагестанцы успешно выступили на международном турнире в албанской Тиране по борьбе, завоевав несколько наград разного достоинства. 

Триумфально выступил Гаджимурад Алихмаев, который принес в копилку сборной России "золото". В финале дагестанец одолел талантливого грузинского борца Владимира Гамкрелидзе, обладателя серебряной медали чемпионата мира. 

Стоит сказать и о дагестанцах, выступающих за сборные других стран. Мурад Курамагомедов, представляющий Венгрию, добыл бронзовую награду. Бронзу также завоевал Ахмед Магомедов из Северной Македонии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Махачкале восстановили движение по трассе республиканского значения

В Махачкале восстановили движение по трассе республиканского значения

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

&quot;Газпром&quot; проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы