Дагестанские борцы выиграли медали международного турнира в Албании

Воспитанники дагестанской школы борьбы завоевали медали на рейтинговом турнире в Албании. "Золото" добыл Гаджимурад Алихмаев.
Дагестанцы успешно выступили на международном турнире в албанской Тиране по борьбе, завоевав несколько наград разного достоинства.
Триумфально выступил Гаджимурад Алихмаев, который принес в копилку сборной России "золото". В финале дагестанец одолел талантливого грузинского борца Владимира Гамкрелидзе, обладателя серебряной медали чемпионата мира.
Стоит сказать и о дагестанцах, выступающих за сборные других стран. Мурад Курамагомедов, представляющий Венгрию, добыл бронзовую награду. Бронзу также завоевал Ахмед Магомедов из Северной Македонии.