Вестник Кавказа

Федерация спортивной борьбы РФ обеспокоилась Северной Осетией

Федерация спортивной борьбы РФ обеспокоилась Северной Осетией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северной Осетии необходимо помочь вернуть спортивную борьбу на прежний высокий уровень – с этой целью представительная делегация российской Федерации этого вида спорта в скором времени отправится во Владикавказ, где проведет переговоры в правительстве республики.

Спортивная борьба переживает в Северной Осетии не лучший период, и руководство российской Федерации этого вида спорта намерено лично провести переговоры с североосетинскими чиновниками на предмет исправления ситуации. Об этом сегодня рассказал президент Федерации Михаил Мамиашвили.

"У нас запланированы выезды на территорию Северной Осетии-Алании. Развитие борьбы на этой территории вызывает серьезную тревогу"

– Михаил Мамиашвили

Президент Федерации подчеркнул, что спортивная борьба является громадным наследием для всего Северного Кавказа, которое необходимо сохранять в каждом из субъектов СКФО. Также он назвал этот вид спорта одной из кавказских скреп.

"И в советское, и в постсоветское время борьба была, а где-то уже является не просто социальным лифтом, а социально-идеологическим явлением, которому обязательно должно быть практическое продолжение"

– Михаил Мамиашвили

В беседе с ТАСС Мамиашвили выразил уверенность в том, что руководству Федерации удастся найти общий язык с властями Северной Осетии и совместно найти решения, которые позволят вернуть спортивную борьбу в этой республике на прежний высокий уровень.

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