Винный туризм появится в Северной Осетии

Северная Осетия может стать привлекательной для энотуристов. Новые виноградники заложены в Моздокском районе республики.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о планах по развитию в регионе винного туризма.
"Виноградарство в республике успешно развивается: у нас реализуется сразу несколько крупных проектов в этой отрасли сельского хозяйства"
– Меняйло
Он добавил, что в Моздокском районе заложены крупнейшие виноградники - они занимают около 300 га и относятся к дочернему компании "Таманская винная компания - Кубань" винзаводу "Виноградарь Кавказа", который к 2029 году будет выпускать 20 млн бутылок вина в год.
"Учитывая популярность Северной Осетии у путешественников, в будущем мы сможем развить такое направление, как винный туризм"
– Меняйло