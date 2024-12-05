Вестник Кавказа

Винный туризм появится в Северной Осетии

Винный туризм появится в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северная Осетия может стать привлекательной для энотуристов. Новые виноградники заложены в Моздокском районе республики.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о планах по развитию в регионе винного туризма.

"Виноградарство в республике успешно развивается: у нас реализуется сразу несколько крупных проектов в этой отрасли сельского хозяйства"

– Меняйло

Он добавил, что в Моздокском районе заложены крупнейшие виноградники - они занимают около 300 га и относятся к дочернему компании "Таманская винная компания - Кубань" винзаводу "Виноградарь Кавказа", который к 2029 году будет выпускать 20 млн бутылок вина в год.

"Учитывая популярность Северной Осетии у путешественников, в будущем мы сможем развить такое направление, как винный туризм"

­– Меняйло

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