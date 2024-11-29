Вестник Кавказа

Геленджик обзаведется винным городом

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Винный город построят в Геленджике в 2025 году. На его территории будут рестораны, винотека, площадки для мероприятий и музей.

В Геленджике появится винный город «Белый мыс». Его открытие намечено на 2025 год, рассказали в пресс-службе организаторов проекта.

«Наша цель - стать центром экспертизы винодельческой отрасли. Проект позволит познакомить с культурой потребления вина»

- руководитель проекта Дмитрий Левицкий

Реализация проекта началась еще в 2021 году, когда был замечен возросший интерес к отрасли отечественного виноделия.

Площадь винного города составит 40 тыс кв м. На его территории построят винотеку, рестораны и площадки для фестивалей и праздников. Рядом будет открыт музей вина Льва Голицына. Там туристы смогут ознакомиться с историей становления виноделия в России.

Также проект подразумевает возведение лабораторного центра, где специалисты будут изучать свойства вина.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
490 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи отказался от салюта в Новый год

Сочи отказался от салюта в Новый год

Пожар в нежилом здании случился в Краснодаре

Пожар в нежилом здании случился в Краснодаре

На Кубани запретят иностранную рабочую силу с 2025 года

На Кубани запретят иностранную рабочую силу с 2025 года

Школа дымилась в Краснодаре

Школа дымилась в Краснодаре

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

На Кубани сделают объезд Новороссийска

На Кубани сделают объезд Новороссийска

Санатории Кубани стали самыми доходными в России

Санатории Кубани стали самыми доходными в России

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Пневмония напомнила жителям Новороссийска о масочном режиме

Пневмония напомнила жителям Новороссийска о масочном режиме

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы