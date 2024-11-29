Геленджик обзаведется винным городом

Винный город построят в Геленджике в 2025 году. На его территории будут рестораны, винотека, площадки для мероприятий и музей.

В Геленджике появится винный город «Белый мыс». Его открытие намечено на 2025 год, рассказали в пресс-службе организаторов проекта.

«Наша цель - стать центром экспертизы винодельческой отрасли. Проект позволит познакомить с культурой потребления вина»

- руководитель проекта Дмитрий Левицкий

Реализация проекта началась еще в 2021 году, когда был замечен возросший интерес к отрасли отечественного виноделия.

Площадь винного города составит 40 тыс кв м. На его территории построят винотеку, рестораны и площадки для фестивалей и праздников. Рядом будет открыт музей вина Льва Голицына. Там туристы смогут ознакомиться с историей становления виноделия в России.

Также проект подразумевает возведение лабораторного центра, где специалисты будут изучать свойства вина.