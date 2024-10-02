Ярмарка новогодних товаров открылась в Геленджике. Товары для праздничного настроения можно приобрести до 30 декабря.

На Платановой аллее в Геленджике открылась новогодняя ярмарка, поведала пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что покупателям доступны более 30 торговых павильонов, где реализуется разнообразная продукция как от местных производителей, так и из других регионов.

Посетители ярмарки смогут приобрести украшения, предметы интерьера, посуду, текстиль. Маленьких посетителей порадует большой выбор кондитерских изделий.

Площадка открыта с 8:00 до 19:00. Ярмарка будет работать до 30 декабря включительно.