Вестник Кавказа

В Геленджике открылась новогодняя ярмарка

Девушка около Ярмарки ГУМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ярмарка новогодних товаров открылась в Геленджике. Товары для праздничного настроения можно приобрести до 30 декабря.

На Платановой аллее в Геленджике открылась новогодняя ярмарка, поведала пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что покупателям доступны более 30 торговых павильонов, где реализуется разнообразная продукция как от местных производителей, так и из других регионов.  

Посетители ярмарки смогут приобрести украшения, предметы интерьера, посуду, текстиль. Маленьких посетителей порадует большой выбор кондитерских изделий. 

Площадка открыта с 8:00 до 19:00. Ярмарка будет работать до 30 декабря включительно.

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