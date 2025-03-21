Вестник Кавказа

Исмаиллинский район Азербайджана оказался в эпицентре землетрясения

Исмаиллинский район Азербайджана оказался в эпицентре землетрясения
Минувшей ночью в Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 3,1 – к счастью, обошлось без разрушений и катаклизмов.

Минувшей ночью жители Исмаиллинского района Азербайджана почувствовали подземные толчки – в регионе произошло землетрясение силой 3,1 балла, сообщает Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 19 км к северу от станции Исмаилы, его очаг залегал на глубине 9 км, передает Trend.

На поверхности землетрясение ощущалось, но достаточно слабо – оно прошло без каких-либо разрушений и катаклизмов, добавили сейсмологи.

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