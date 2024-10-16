Восток Турции потрясло на 4,1

Приборы зафиксировали сейсмическую активность на востоке Турции. Магнитуда подземных толчков – 4,1.
На востоке Турции произошло землетрясение. Очаг находился в 29 км от города Ван в Западной Армении, рассказали в EMSC.
Магнитуда землетрясения составила 4,1. Эпицентр залегал на глубине 4 км.
После этого произошло еще несколько афтершоков с магнитудой не выше 3,7. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Напомним, что накануне сейсмическую активность зафиксировали в Шамахинском районе Азербайджана. Магнитуда – 3,4.