Вестник Кавказа

Восток Турции потрясло на 4,1

Восток Турции потрясло на 4,1
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приборы зафиксировали сейсмическую активность на востоке Турции. Магнитуда подземных толчков – 4,1.

На востоке Турции произошло землетрясение. Очаг находился в 29 км от города Ван в Западной Армении, рассказали в EMSC.

Магнитуда землетрясения составила 4,1. Эпицентр залегал на глубине 4 км.

После этого произошло еще несколько афтершоков с магнитудой не выше 3,7. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, что накануне сейсмическую активность зафиксировали в Шамахинском районе Азербайджана. Магнитуда – 3,4.

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