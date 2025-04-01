Вестник Кавказа

В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение

В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане зафиксировали землетрясение. Магнитуда природного явления составила 3,4.

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Шамахинском районе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики. 

"Зарегистрированное в Шамахинском районе 12 апреля землетрясение произошло в 24 километрах к югу от сейсмической станции Пиргулу"

–  центр сейсмологической службы 

Отмечается, что центр сейсмической активности располагался на глубине 12 км. 

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Отметим, что последнее землетрясение в этом районе было зафиксировано в ноябре прошлого года. Тогда магнитуда составила 3,7, пострадавших не было.

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