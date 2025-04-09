Вестник Кавказа

АБР выделит Грузии более $100 млн на "зеленые" технологии в энергетике

АБР выделит Грузии более $100 млн на "зеленые" технологии в энергетике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия будет развивать технологии "зеленого" водорода с помощью финансовой поддержки Азиатского банка развития.

Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии кредит в $104 млн на развитие энергетического комплекса и "зеленые" технологии, об этом сообщается в отчете финансовой организации. 

Сообщается, что средства будут направлены на системы для получения водорода – экологически чистого аналога традиционных энергоресурсов. В Грузии будет создана инфраструктура для накопления водорода. 

Также АБР поддержит на $400 тыс исследования в области "зеленого" водорода, которые помогут правительству страны определить целесообразность развития нового энергоресурса и возможности для привлечения частных инвесторов. 

Напомним, что за 18 лет АБР направил Грузии порядка $5 млрд на развитие различных проектов.

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