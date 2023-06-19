Вестник Кавказа

Грузия намерена возобновить работу марганцевых шахт в Чиатура

Грузия намерена возобновить работу марганцевых шахт в Чиатура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шахты по добыче марганцевой руды в грузинской Чиатура в скором времени могут возобновить работу: их управляющая компания Georgian Manganese уже разработала детальный план.

Управляющая компания Georgian Manganese, в чьем ведении находятся шахты по добыче марганцевой руды в Чиатура, готова выплатить шахтерам месячную зарплату и возобновить работу, хотя и с определенными оговорками, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе.

"В Чиатура прошла встреча трехсторонней рабочей группы, на которой компания представила свой план возобновления работы. Он будет подробно обсуждаться, а его детали, которые носят сложный характер, будут проанализированы в ближайшее время и доведены до сведения общественности"

- Бека Перадзе

Ранее в компании пояснили, что не смоги выплатить горнякам обещанные 60% их зарплаты из-за постоянного роста себестоимости добычи руды в Чиатура наряду со снижением цен на нее на мировом рынке, что привело предприятие к кризису. Резкий рост добычи марганца в разных странах привел к появлению новых недорогих и высококачественных концентратов, снизивших конкурентоспособность грузинской руды.

Еще один фактор, повлиявший на выплаты зарплат работникам убыточного предприятия – то, что банки отказались предоставлять ему дополнительные кредиты.

Напомним, компания Georgian Manganese с ноября до апреля приостановила работу шахт в Чиатура и завода ферросплавов в Зестафони из-за забастовки шахтеров, хотя и обещала в этот период выплачивать работникам 60% заработной платы. Сами шахтеры заявили, что больше не хотят разговаривать с компанией и требуют встречи с правительством и передачи шахт в государственное управление.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Александр Новак рассказал о приоритетных задачах СКФО

Александр Новак рассказал о приоритетных задачах СКФО

Азербайджан намерен производить &quot;зеленый&quot; водород

Азербайджан намерен производить "зеленый" водород

Оконные ручки будут выпускать в Ингушетии

Оконные ручки будут выпускать в Ингушетии

В Азербайджане на 22% выросло текстильное производство

В Азербайджане на 22% выросло текстильное производство

Калиматов анонсировал первую ярмарку СКФО в Магасе

Калиматов анонсировал первую ярмарку СКФО в Магасе

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

На Ставрополье создадут 6 тыс рабочих мест

На Ставрополье создадут 6 тыс рабочих мест

Грузия сама будет перерабатывать аккумуляторы

Грузия сама будет перерабатывать аккумуляторы

Объем производства в промзонах Азербайджана составил почти $2 млрд

Объем производства в промзонах Азербайджана составил почти $2 млрд

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы