Шахтеры поставили палатки в центре Тбилиси

Опубликовано: 23:37, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горняки из Чиатура, уже две недели протестующие против ухудшения условий труда, установили палатки перед зданием парламента Грузии. Протестующие останутся там на ночь.

Акция протеста шахтеров перешла на новую стадию в Тбилиси - они разбили палатки перед зданием парламента, сообщают грузинские СМИ.

При этом демонстранты предупредили, что начинают бессрочную голодовку, передает Sputnik Грузия.

Предполагается, что акция протеста завтра стартует в 18.00, двумя часами ранее начнется шествие - от парламента до офиса Georgian Manganese.

Забастовка шахтеров в Чиатура

Горняки протестуют уже две недели и не собираются отступать. Люди настроены решительно: через несколько дней после начала голодовки один мужчина зашил себе рот, чуть позже другой решил сделать то же самое со своими глазами.

В итоге накануне компания-работодатель Georgian Manganese согласилась на ряд условий: возвратиться к прежнему графику и - для начала - поднять зарплату на 5%, а также сформировать комиссию с участием всех сторон.