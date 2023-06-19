Шахтеры поставили палатки в центре Тбилиси

Акция протеста шахтеров перешла на новую стадию в Тбилиси - они разбили палатки перед зданием парламента, сообщают грузинские СМИ.
При этом демонстранты предупредили, что начинают бессрочную голодовку, передает Sputnik Грузия.
Предполагается, что акция протеста завтра стартует в 18.00, двумя часами ранее начнется шествие - от парламента до офиса Georgian Manganese.
Забастовка шахтеров в Чиатура
Горняки протестуют уже две недели и не собираются отступать. Люди настроены решительно: через несколько дней после начала голодовки один мужчина зашил себе рот, чуть позже другой решил сделать то же самое со своими глазами.
В итоге накануне компания-работодатель Georgian Manganese согласилась на ряд условий: возвратиться к прежнему графику и - для начала - поднять зарплату на 5%, а также сформировать комиссию с участием всех сторон.