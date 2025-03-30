Бывший глава ГИБДД Ставрополья останется под арестом до середины лета

Суд решил продлить меру пресечения для экс-главы ГИБДД Ставрополья. Его могут посадить за решетку на два десятка лет.

В Карачаево-Черкесии продлили арест бывшему начальнику ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову. Соответствующее решение принял 17 апреля Черкесский городской суд.

Таким образом, ему предстоит находиться под стражей до 18 июля. Следующее заседание суда пройдет в ближайший понедельник, 21 апреля.

Сафонов обвиняется в организации преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинения настаивает на том, что его необходимо посадить за решетку на 24 года, а также оштрафовать на 100 млн рублей.

Напомним, Сафонов и группа его подчиненных были задержаны летом 2021 года по делу о взяточничестве.