Вестник Кавказа

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье вынесли приговор очередной группе участников резонансных событий в аэропорту в Дагестане. Им предстоит провести за решеткой минимум 8 лет.

Суд в Ставропольском крае определился с наказанием для пятерых человек, которые принимали участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом информирует 14 апреля краевая прокуратура.

Фигуранты проведут за решеткой минимум 8 лет.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 10 лет и 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима"

– пресс-служба ведомства

Напомним, осенью 2023 года толпа проникла в аэропорт в Махачкале, пытаясь отыскать там граждан, прибывших в республику из Израиля. В результате тех событий имущество воздушной гавани серьезно пострадало. Сумма ущерба превышает 24 млн рублей.

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