Вестник Кавказа

США не нужна территория Ирана – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого дома заверил, что США не посягают на иранскую территорию. По его словам, американцы лишь нацелены на то, чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием.

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном. Такое заявление в беседе с журналистами 17 апреля сделал президент страны Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что желает процветания Исламской Республике, однако не даст ей получить ядерное оружие.

"Я думаю, Иран хочет разговаривать. Надеюсь, они хотят разговаривать. Это будет очень хорошо для них, если они согласятся"

 – глава Белого дома

Он также отметил, что не желает зла иранцам.

 "Я знаю иранцев. Это невероятные люди — умные, энергичные, успешные. И я не хочу причинить вред кому бы то ни было. Правда. Но Иран не может иметь ядерное оружие. Всё довольно просто"

– американский лидер

Он также акцентировал внимание на том, что США не посягают на территорию Ирана и его ресурсы.

"Мы не пытаемся забрать их промышленность. Мы не пытаемся забрать их землю. Мы вообще этого не делаем. Всё, что мы говорим: вы не можете иметь ядерное оружие"

– Дональд Трамп

Напомним, в минувшую субботу в Омане прошла встреча делегаций США и Ирана. Следующая встреча в таком формате намечена на послезавтра.

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