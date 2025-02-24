Спикеры парламентов Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество двух стран

Спикеры парламентов Азербайджана и Узбекистана провели встречу, на которой обсудили развитие отношений и межпарламентское сотрудничество.

Состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием отношений между дружественными и братскими Азербайджаном и Узбекистаном. Было подчеркнуто, что особую роль в углублении двусторонних отношений стран играют главы государств. Двусторонние отношения вышли на новый этап благодаря твердой политической воле президентов Азербайджана и Узбекистана, и в настоящее время успешно ведется сотрудничество по многим направлениям.

Сахиба Гафарова и Танзила Нарбаева обменялись мнениями о мерах, предусмотренных на 2025 год в "Плане практических действий по развитию межпарламентского сотрудничества" (Дорожная карта).

Стороны отметили роль парламентов в развитии азербайджано-узбекских отношений.

Спикер парламента Узбекистана выразила поздравления в связи с успешным проведением конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Ташкенте.

Спикер парламента Азербайджана указала, что взаимные визиты парламентариев двух государств носят регулярный характер и служат дальнейшему углублению сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Узбекистана, информирует отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса АР.