Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан с рабочим визитом

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистан прибыла спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан во главе парламентской делегации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Азербайджана. 

Сообщается, что высокопоставленного государственного деятеля в аэропорту Ташкента встретили первый заместитель спикера парламента Узбекистана Садиг Сафаев, посол Азербайджана в центральноазиатской республике Гусейн Гулиев и другие официальные лица.

Отмечается, что Сахиба Гафарова примет участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте. Спикер парламента Азербайджана встретится с коллегами из других стран, а также проведет встречи с рядом государственных деятелей Узбекистана.

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