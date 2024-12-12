Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан с рабочим визитом

В Узбекистан прибыла спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан во главе парламентской делегации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Азербайджана.

Сообщается, что высокопоставленного государственного деятеля в аэропорту Ташкента встретили первый заместитель спикера парламента Узбекистана Садиг Сафаев, посол Азербайджана в центральноазиатской республике Гусейн Гулиев и другие официальные лица.

Отмечается, что Сахиба Гафарова примет участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте. Спикер парламента Азербайджана встретится с коллегами из других стран, а также проведет встречи с рядом государственных деятелей Узбекистана.