Москва и Тегеран стоят на общих позициях по многим вопросам – посол

Точки зрения России и Ирана на международные вопросы схожи во многих отношениях, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, отношения Москвы и Тегерана основаны на прочном фундаменте дружбы и соседства.

РФ и ИРИ занимают близкие позиции по целому ряду международных вопросов, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в статье для Mehr.

Дипломат напомнил о давнем сотрудничестве Москвы и Тегерана в продвижении многосторонности, в реализации подходов, основанных на принципах справедливости и взаимного уважения, отметил взаимную защиту интересов обеих стран на международных площадках.

"В этом контексте Российская Федерация разделяет общую точку зрения с Исламской Республикой Иран по многочисленным международным вопросам, что закладывает основу для сбалансированного и устойчивого расширения двусторонних отношений"

– Казем Джалали

Иранский посол добавил, что одной из самых важных сближающих страны черт стали "глубокие раны", которые они получили от односторонних действий Запада. По его словам, это говорит о необходимости более активного сотрудничества.

"Фундамент отношений Ирана и России теперь покоится на дружбе и соседстве, и с течением времени и обстоятельств эти связи становятся все более переплетенными и прочными"

– Казем Джалали

Дипломат также перечислил основные вопросы, где российско-иранское сотрудничество играет особую роль. Это борьба с последствиями санкций Запада, развитие сотрудничества по иранской мирной ядерной программе, а также активизация общих усилий в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, сегодня в Москву прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с главой российского государства Аракчи передаст ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.