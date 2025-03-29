Путин сверяет часы с Катаром и Ираном

Вкупе с переговорами России и США по Украине, а также Вашингтона и Тегерана по иранскому досье весной 2025 года активизировались контакты Москвы с ближневосточными странами.

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, играют важную роль в переговорах по Украине. Эр-Рияд предоставил свою площадку для США, России и Украины, а Доха и Абу-Даби задействованы в уже регулярных обменах пленными между Киевом и Москвой.

Одновременно растет запрос на посредничество России в иранском вопросе. Президент США Дональд Трамп приветствует медиаторство Москвы в диалоге с Ираном, такое же отношение демонстрируют и сами иранские власти.

На этом фоне сегодня в Москву одновременно прибыли с официальными визитами глава МИД Ирана Аббас Аракчи и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Переговоры с Ираном

Иранский министр приехал в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По информации МИД ИРИ, Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи уточнил также, что его шеф будет проводить с МИД РФ консультации по переговорам с Госдепом - 12 апреля в Омане прошли первые непрямые переговоры спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с Аракчи, а на послезавтра назначен второй раунд (он будет организован в Риме). При этом поездка Аракчи не привязана исключительно к начавшейся ирано-американской дипломатии, а проходит, отметил Багаи, "в рамках постоянных консультаций и встреч между двумя странами в качестве стратегических партнеров".

Действительно, отношения России и Ирана самостоятельны и выходят за рамки обсуждения международных проблем и отношений каждого государства с другими игроками. Страны подписали договор о стратегическом партнерстве 17 января 2025 года. Буквально за день до приезда Аббаса Аракчи Совет Федерации ратифицировал это соглашение (по словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, не предусматривающее создание военного союза). Москва и Тегеран в рамках визита иранского министра обсудят выполнение странами подписанного соглашения.

Тем не менее, исходя из тайминга встречи Аракчи с Лавровым и Путиным (новые переговоры по иранской ядерной программе состоятся через два дня), важной частью переговоров будут взаимоотношения США и Ирана. Несмотря на смену локации, Оман продолжит оставаться посредником. Накануне римской встречи Уиткофф в эфире телеканала Fox News отметил, что Иран якобы согласился на снижение обогащения урана до 3,67%, и потребовал, чтобы иранские центрифуги были остановлены уже сейчас.. Со своей стороны Арагчи заверил, что Тегеран готов учитывать американские озабоченности по ядерной программе, но обогащение урана оставляет на свое усмотрение.

Перед новым раундом переговоров в Риме в британской The Guardian появилась любопытная подробность о российском посредничестве. Сообщается, что якобы Соединенные Штаты предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, например, России. Это предложение было сделано во время переговоров в Омане. Издание ожидает, что Иран, вероятно, откажется от предложения США, но не раскрывает источники информации. В статье подчеркивается, что вопрос о запасах урана стал одним из основных препятствий на пути к потенциальному соглашению.

Встреча с катарским эмиром

О визите эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву было известно еще в декабре, когда Сергей Лавров участвовал в Дохийском форуме. Именно там катарский эмир сообщил российском министру дату своего визита. Исходя из этого, ясно, что в центре внимания находятся двусторонние отношения.

В Кремле уже заявили, что у Путина с Аль Тани будет серьезный разговор, и два лидера планируют подписать ряд документов. Катар - важный партнер России в регионе, заинтересованный в инвестициях и развитии торговых отношений.

Кроме этого, Катар, конечно, все еще оставляет в силе свое участие и вклад в украинское урегулирование. "Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным. Будет и обмен мнениями по региональным делам", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Катар действительно играет активную роль в гуманитарных вопросах по Украине. Так, в феврале 2025 года Украина при посредничестве Дохи передала России двоих детей для воссоединения с семьями. Эмир Катара не раз встречался с Путиным после начала СВО, последний раз в Астане на полях ШОС в июле прошлого года. Аль Тани не раз заявлял о готовности предоставить свою площадку для российско-украинских переговоров.

Важно отметить, что Катар, в отличие от ряда арабских стран, находится в достаточно близких отношениях с Ираном. Так что Катар может вместе с Россией внести свою лепту в разрядку напряженности между США и Ираном.

Объединяя два визита, можно сказать, что украинский и ближневосточный кейсы оказываются друг к другу гораздо ближе, чем мы думаем. Россия может помочь решить проблему Ирана с США, а Катар готов поддержать американо-российский диалог по Украине.