Мировой рынок накрыла новая волна нестабильности – МВФ

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в настоящее время глобальный рынок переживает волну нестабильности.
"Эта устойчивость снова подвергается испытанию – на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растет. А неопределенность в торговой политике буквально зашкаливает"
– Кристалина Георгиева
Мировые фондовые рынки в этой ситуации показали снижение, невзирая на высокие оценки многих активов, заметила она. По мнению главы МВФ такая реакция рынка должна стать напоминанием о том, что "мы живем в мире резких и стремительных изменений" и действовать нужно с умом.
"Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это"
– глава МВФ