Вестник Кавказа

Мировой рынок накрыла новая волна нестабильности – МВФ

Мировой рынок накрыла новая волна нестабильности – МВФ
© Фото: соцсети МВФ
Мировая торговая система переживает перезагрузку. Рынок столкнулся с новой волной нестабильности, заявила глава Международного валютного фонда.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в настоящее время глобальный рынок переживает волну нестабильности.

"Эта устойчивость снова подвергается испытанию – на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растет. А неопределенность в торговой политике буквально зашкаливает"

– Кристалина Георгиева

Мировые фондовые рынки в этой ситуации показали снижение, невзирая на высокие оценки многих активов, заметила она. По мнению главы МВФ такая реакция рынка должна стать напоминанием о том, что "мы живем в мире резких и стремительных изменений" и действовать нужно с умом.

"Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это"

– глава МВФ

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