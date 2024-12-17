ООН прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики до 2,3%

Мировая экономика в этом году замедлит рост на фоне тарифной войны, прогнозирует ООН.

ООН прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики на фоне торгового противостояния между США и Китаем и других экономических и геополитических вызовов. Темпы роста мировой экономики упадут с 2,8% до 2,3%.

"Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны"

– Конференция ООН по торговле и развитию

Напомним, что Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.