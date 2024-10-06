Вестник Кавказа

Экономика ряда стран Кавказа и Средней Азии будет развиваться по нарастающей

Экономика ряда стран Кавказа и Средней Азии будет развиваться по нарастающей
© Фото: Минфин Грузии
Азиатский банк развития опубликовал новый, гораздо более благоприятный прогноз развития экономики для отдельных стран Кавказа и Центральной Азии, который отражает их реальные успехи.

Азиатский банк развития (АБР) вывел новый прогноз роста для Кавказа и Центральной Азии - с 4,7% до 4,9% на 2024 год и с 5,2% до 5,3% на 2025 год, говорится в отчете финансового регулятора.

"Корректировка отражает устойчивый рост в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане, который превзошел ожидания сентябрьского отчета за 2024 год. Экономика Азербайджана выросла на 4,7% за первые три квартала 2024 года благодаря развитию несырьевых секторов, поддерживаемых государственными инвестициями. В тот же период рост ВВП Грузии составил 9,8% за счет высокого потребления, поддерживаемого ростом кредитования, заработных плат и государственных расходов на инфраструктуру"

- АБР

Также значительный рост показала экономика Таджикистана – он составил 8,4% благодаря значительным денежным переводам и экспорту золота, и Узбекистана на 6,6% из-за резкого роста капитальных вложений, передает Trend.

А вот для Армении, Казахстана, Киргизии и Туркменистана прогноз АБР остается неизменным, отметили специалисты банка.

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