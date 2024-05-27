Вестник Кавказа

АБР поможет Азербайджану с реабилитацией участка коридора Север-Юг

АБР поможет Азербайджану с реабилитацией участка коридора Север-Юг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
АЖД и АБР оформили кредитное соглашение. Средства пойдут на реабилитацию участка коридора Север-Юг.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) заключили кредитное соглашение с Азиатским банком развития на сумму $131,5 млн.

Свои подписи под документом поставили глава АЖД Ровшан Рустамов и глава представительства АБР в республике Сунния Дуррани-Джамал.

Общая стоимость этого проекта превышает $160 млн. Из этой суммы $29 млн покрываются за счет азербайджанского правительства. Кредит будет предоставлен на 22 года.

Средства планируется направить на завершение реабилитации 166 км двухпутной магистрали, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды на участке Сумгайыт-Ялама.

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